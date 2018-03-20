В Харькове водитель во время ночной погони врезался в машину патрульных, есть пострадавшие

У виновника ДТП были признаки алкогольного опьянения

В понедельник вечером, 19 марта, в Харькове произошло ДТП с участием Toyota Prius патрульной службы полиции и автомобиля ВАЗ.

Как сообщается, правоохранители стали свидетелями, как нарушитель столкнулся с Ford Ecosport, после чего попытался скрыться с места происшествия.

В свою очередь патрульные начали преследование виновника аварии, однако тот на требования об остановке не реагировал.

"Спустя несколько минут на улице Академика Павлова водитель ВАЗ-21099 допустил столкновение со служебным автомобилем Toyota Prius. Вследствие ДТП пострадали двое полицейских, которые находились в служебном авто", - говорится в сообщении.

Кроме того, пассажир Ford Ecosport также во время аварии получил травмы и был госпитализирован в больницу.

"Водителя ВАЗ-21099 полицейские задержали на месте происшествия. Мужчина имел признаки алкогольного опьянения", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ночная погоня с полицией в Киеве закончилась ДТП с пострадавшими.