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В Харькове во время движения загорелся троллейбус с пассажирами

Сегодня, 09:50
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В результате происшествия никто не пострадал

Скриншот с видео ТСН/YouTube

На одной из улиц Харькова на ходу загорелся заполненный пассажирами троллейбус.

По словам очевидцев, сначала в салоне почувствовался запах горения, а затем они увидели искры и вспыхнувшее пламя, передает ТСН.

После этого началась паника, однако водитель сразу остановил троллейбус, высадил людей и отсоединил его "рога" от контактной сети.

Прибывшие на место пожарные огонь быстро ликвидировали.

В результате происшествия никто из людей не пострадал, хотя одному из пассажиров обожгло верхнюю одежду.

Теги:   Пожар Троллейбус Харьков

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