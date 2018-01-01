В Харькове во время движения загорелся троллейбус с пассажирами Сегодня, 09:50 133 Цей матеріал також доступний українською В результате происшествия никто не пострадал Скриншот с видео ТСН/YouTube

На одной из улиц Харькова на ходу загорелся заполненный пассажирами троллейбус.

По словам очевидцев, сначала в салоне почувствовался запах горения, а затем они увидели искры и вспыхнувшее пламя, передает ТСН.

После этого началась паника, однако водитель сразу остановил троллейбус, высадил людей и отсоединил его "рога" от контактной сети.

Прибывшие на место пожарные огонь быстро ликвидировали.

В результате происшествия никто из людей не пострадал, хотя одному из пассажиров обожгло верхнюю одежду.