В Харькове во время движения загорелся троллейбус с пассажирами
Сегодня, 09:50
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На одной из улиц Харькова на ходу загорелся заполненный пассажирами троллейбус.
По словам очевидцев, сначала в салоне почувствовался запах горения, а затем они увидели искры и вспыхнувшее пламя, передает ТСН.
После этого началась паника, однако водитель сразу остановил троллейбус, высадил людей и отсоединил его "рога" от контактной сети.
Прибывшие на место пожарные огонь быстро ликвидировали.
В результате происшествия никто из людей не пострадал, хотя одному из пассажиров обожгло верхнюю одежду.