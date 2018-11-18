18 ноября 2018, воскресенье

В Харькове внезапно умерла 20-летняя студентка

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

В Харькове от остановки сердца внезапно умерла 20-летняя девушка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области

Событие произошло в ресторане Старгород во время празднования дня студента. Сообщение поступило в Киевский отдел полиции Харькова 17 ноября около 23-00 от врачей скорой помощи.

По предварительным данным, сердце девушки остановилось в результате приступа астмы. Врачи пытались реанимировать пострадавшую, однако она умерла.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщает Facebook - сообщество Харьков 1654 девушка училась на 3 курсе НЮУ им. Ярослава Мудрого. До приезда скорой помощи посетители пыталась оказать первую помощь, однако безуспешно.

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