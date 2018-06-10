В Харькове шестой раз за неделю "заминировали" пять бизнес-центров

Ни одно сообщение не подтвердилось (иллюстративное фото)

Полицейские в воскресенье, 10 июня, проверяют сообщение анонима о минировании пяти бизнес-центров, расположенных на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и на Московском проспекте в Харькове.

Как сообщили в полиции Харьковской области, информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступила в 14:55.

"Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений", - говорится в сообщении.

С 5 июня в правоохранительные органы ежедневно поступают сообщения о минировании этих пяти бизнес-центров в Харькове. Ни одно сообщение не подтвердилось.