10 июня 2018, воскресенье

В Харькове шестой раз за неделю "заминировали" пять бизнес-центров

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Ни одно сообщение не подтвердилось (иллюстративное фото)
ResoneTIC / Pixabay

Ни одно сообщение не подтвердилось (иллюстративное фото)

Полицейские в воскресенье, 10 июня, проверяют сообщение анонима о минировании пяти бизнес-центров, расположенных на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и на Московском проспекте в Харькове.

Как сообщили в полиции Харьковской области, информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступила в 14:55.

"Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений", - говорится в сообщении.

С 5 июня в правоохранительные органы ежедневно поступают сообщения о минировании этих пяти бизнес-центров в Харькове. Ни одно сообщение не подтвердилось.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове