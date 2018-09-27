27 сентября 2018, четверг

В Харькове в результате аварии BMW и маршрутки пострадали шесть человек

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Один из пострадавших в результате ДТП находится в тяжелом состоянии
Фото: полиция

Один из пострадавших в результате ДТП находится в тяжелом состоянии

В четверг, 27 сентября, на улице Достоевского в Харькове произошло ДТП с участием автомобиля BMW и маршрутки №123а.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, в результате аварии пострадали четыре человека, находившиеся в автобусе, и еще двое из легковушки. Состояние пассажира BMW врачи оценивают как тяжелое.

Согласно имеющимся данным, автомобиль врезался в автобус, когда тот стоял на остановке.

Другие подробности происшествия не сообщаются.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове