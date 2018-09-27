В Харькове в результате аварии BMW и маршрутки пострадали шесть человек

В четверг, 27 сентября, на улице Достоевского в Харькове произошло ДТП с участием автомобиля BMW и маршрутки №123а.
Как сообщили в областном управлении Нацполиции, в результате аварии пострадали четыре человека, находившиеся в автобусе, и еще двое из легковушки. Состояние пассажира BMW врачи оценивают как тяжелое.
Согласно имеющимся данным, автомобиль врезался в автобус, когда тот стоял на остановке.
Другие подробности происшествия не сообщаются.
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