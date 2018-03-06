В Харькове освободили 230 человек, которых молитвами "лечили" от зависимости

Пациентам обещали лечение, вместо этого их насильно удерживали в антисанитарных условиях

В Харькове правоохранители пресекли деятельность пяти псевдореабилитационных центров, где принудительно удерживали почти 230 человек с различного рода зависимостью.

По информации Службы безопасности Украины, проповедники одной из протестантских религиозных организаций харизматического направления обещали избавить пациентов от нарко- и алкозависимости. Стоимость проживания в таком центре составляла 3-8 тыс. грн в месяц, им обещали полноценное лечение и всестороннюю психологическую помощь, однако на самом деле больные содержались в ужасных условиях.

Жертв размещали в арендованных крупных частных домах и против их воли удерживали до окончания срока прохождения курса реабилитации.

"В комнатах площадью 9-10 кв.м в антисанитарных условиях содержались по восемь больных, окна помещений были оборудованы решетками. Во время пребывания в центрах у пациентов отбирали мобильные устройства, единичные звонки родственникам разрешались исключительно в присутствии инструкторов центра, а выход за пределы дома был строго запрещен", - заявили в спецслужбе.

В псевдореабилитационных центрах существовала своя система наказаний, в частности, за малейшие проступки или попытку побега больных били и удерживали в подвале. В реальности пациентам, в том числе тяжелобольным, не предоставляли необходимого лечения. А "реабилитационная помощь" заключалась в постоянных молитвах и осуществлении сомнительных религиозных обрядов, заявили в СБУ.

Напомним, что в Волынской области под предлогом лечения от наркотической зависимости и алкоголизма незаконно удерживали в реабилитационном центре около 30 человек.