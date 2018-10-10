В Харькове возле спортклуба произошла перестрелка, ранен бизнесмен

Вечером в среду, 10 октября, в Харькове возле спортивного клуба на улице Клочковской произошла перестрелка, в результате ранен мужчина.
Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции в Харьковской области.
Предварительно установлено, что когда мужчина выходил из здания, одна пуля попала в припаркованную машину, вторая - в него. В ответ охрана пострадавшего открыла огонь вверх из оружия резиновыми пулями.
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Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, его оперируют врачи.
Как сообщил агентству Интерфакс-Украина источник в правоохранительных органах, раненый - гендиректор юридической компании Легион Владислав Безрук.
По сообщению очевидцев, на месте происшествия работают десять экипажей полиции. Правоохранители взяли в оцепление квартал и объявили план Сирена.
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