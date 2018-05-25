В Харькове у абитуриентки начались роды во время написания ВНО

У девушки будет возможность пройти ВНО после того, как она выпишется из роддома (иллюстративное фото)

В Харькове во время написания Внешнего независимого оценивания у одной из абитуриенток начались роды.

Об этом местному изданию 057.ua сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

"Одна из абитуриенток, которая проходила ВНО в автотранспортном техникуме, не смогла написать, потому что вынуждена была ехать в роддом. Мы довезли ее до роддома. Девочка закончила школу в прошлом году", - рассказал Сидоренко.

По его словам, у девушки будет возможность пройти ВНО после того, как она выпишется с роддома.

Напомним, 24 мая в Украине прошло тестирование по украинскому языку и литературе.

22 мая в Украине стартовала основная сессия ВНО. Абитуриенты сдавали тест по математике.