25 мая 2018, пятница

В Харькове у абитуриентки начались роды во время написания ВНО

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У девушки будет возможность пройти ВНО после того, как она выпишется из роддома (иллюстративное фото)
Фото: УЦОКО

У девушки будет возможность пройти ВНО после того, как она выпишется из роддома (иллюстративное фото)

В Харькове во время написания Внешнего независимого оценивания у одной из абитуриенток начались роды.

Об этом местному изданию 057.ua сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

"Одна из абитуриенток, которая проходила ВНО в автотранспортном техникуме, не смогла написать, потому что вынуждена была ехать в роддом. Мы довезли ее до роддома. Девочка закончила школу в прошлом году", - рассказал Сидоренко.

По его словам, у девушки будет возможность пройти ВНО после того, как она выпишется с роддома.

Напомним, 24 мая в Украине прошло тестирование по украинскому языку и литературе.

22 мая в Украине стартовала основная сессия ВНО. Абитуриенты сдавали тест по математике.

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