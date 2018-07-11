11 июля 2018, среда

В Харькове столкнулись Nissan и два мотоцикла, есть погибшие

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Водитель иномарки задержан

Водитель иномарки задержан

В Харькове на улице Мира столкнулись Nissan Qashqai и два мотоцикла Suzuki.

Как сообщили в пресс-службе полиции региона, в результате ДТП погибли водители мотоциклов 33 и 35 лет.

38-летний водитель иномарки был госпитализирован в больницу с травмой правого глаза. В салоне авто находились его жена и двое детей. Никто из них не пострадал.

Также технические повреждения получил ВАЗ 2106, который пустой стоял на обочине.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

После оказания медпомощи водителя иномарки задержали, ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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