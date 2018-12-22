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В Харькове спецназ КОРД задержал пьяного мужчину, устроившего стрельбу на улице

Сегодня, 20:44
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Пьяный мужчина устроил стрельбу из-за ссоры с родственниками

В субботу, 22 декабря, в Харькове мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу из автоматического оружия.

Как сообщили в местной полиции, для его задержания ввели в действие специальный план Гром с участием спецподразделения КОРД.

Полицейские пытались уговорить вооруженного нарушителя сдаться, однако он отказался и в ответ выстрелил в воздух. В результате спецназовцы "провели необходимые меры" и задержали его. Мужчину доставили в Московский отдел полиции.

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Предварительно установлено, что пьяный мужчина поссорился с родственниками, выбежал во двор своего дома и начал стрелять в воздух. В результате никто не пострадал.

Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.

Теги:   Стрельба КОРД Харьков

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