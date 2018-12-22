В Харькове спецназ КОРД задержал пьяного мужчину, устроившего стрельбу на улице
В субботу, 22 декабря, в Харькове мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу из автоматического оружия.
Как сообщили в местной полиции, для его задержания ввели в действие специальный план Гром с участием спецподразделения КОРД.
Полицейские пытались уговорить вооруженного нарушителя сдаться, однако он отказался и в ответ выстрелил в воздух. В результате спецназовцы "провели необходимые меры" и задержали его. Мужчину доставили в Московский отдел полиции.
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Предварительно установлено, что пьяный мужчина поссорился с родственниками, выбежал во двор своего дома и начал стрелять в воздух. В результате никто не пострадал.
Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.