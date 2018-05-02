В Харькове из-за пожара спасатели эвакуировали 5-этажку, один человек погиб

Возгорание произошло в квартире на 5-м этаже

В жилом доме Харькова по адресу: бул. Каркача, 2 произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

Спасателям сообщили о возгорании в пятиэтажке в 11:23 в среду, 2 мая.

По прибытии на место событий пожарная бригада установила, что возгорание произошло в квартире на 5-ом этаже. Площадь пожара составляла около 50 кв.м.

"Опасный дым представлял угрозу жителям дома, поэтому руководитель тушения пожара немедленно организовал их эвакуацию", - говорится в сообщении.

Всего из горящего дома, спасатели вывели на свежий воздух 11 человек.

Во время ликвидации огня в квартире, где возник пожар, было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

Пожар локализован в 11:57 и в 13:39 ликвидирован полностью.

Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, по состоянию на 24 апреля в Харькове по результатам проверки власти готовят иски в суд для закрытия пяти торгово-развлекательных центров.

На майские праздники спасатели объявили высокий уровень пожарной опасности.