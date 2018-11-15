15 ноября 2018, четверг

В Харькове санитарный автомобиль попал в ДТП: есть пострадавшие

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Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с санитарным авто
Фото: полиция

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с санитарным авто

В четверг, 15 ноября, в Харькове в результате столкновения санитарного автомобиля Богдан-2251 и легковушки ВАЗ-2104 пострадали три человека.

Как сообщили в местной полиции, автомобили столкнулись около 9:20 на пересечении проспекта Московского и бульвара Богдана Хмельницкого.

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В результате аварии пострадали 38-летний водитель ВАЗ, его 36-летняя жена и 7-летний ребенок. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства ДТП выясняются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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