В Харькове санитарный автомобиль попал в ДТП: есть пострадавшие

В четверг, 15 ноября, в Харькове в результате столкновения санитарного автомобиля Богдан-2251 и легковушки ВАЗ-2104 пострадали три человека.
Как сообщили в местной полиции, автомобили столкнулись около 9:20 на пересечении проспекта Московского и бульвара Богдана Хмельницкого.
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В результате аварии пострадали 38-летний водитель ВАЗ, его 36-летняя жена и 7-летний ребенок. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Обстоятельства ДТП выясняются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Мы в 2020 году. Как изменится Украина?
В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".
Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?
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