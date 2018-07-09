В Харькове с балкона обстреляли компанию на детской площадке, есть раненый

Мужчина получил ранение и был госпитализирован

В Харькове неизвестный открыл огонь с балкона по детской площадке, в результате пострадал 36-летний житель города, сообщили NewsRoom очевидцы происшествия.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 8 июля, возле дома №52/2 по улице Мира в Индустриальном районе Харькова.

По словам свидетеля происшествия, молодой человек с балкона начал стрелять по детской площадке, на которой находились мужчина с двумя женщинами и ребенок.

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"Находившийся на площадке мальчик испугался, после чего родители сделали компании замечание. Тогда "герой" спустился вниз и начал обстреливать компанию, ранил отца ребенка. Сам малыш не пострадал, так как отбежал в сторону", - рассказал Юрий Г.

В полиции Харькова сообщили, что в результате ночного инцидента на улице Мира 36-летний харьковчанин получил ранение предплечья пневматической пулей и ушиб грудной клетки и был госпитализирован.

Обстоятельства получения ранения устанавливаются. Полиция разыскивает лица, причастные к происшествию. Уголовное дело пока не открыто.