В Харькове произошло ДТП со скорой помощью: есть погибшие и раненые

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Жертвами ДТП стали два человека

Жертвами ДТП стали два человека

В Харькове ночью на улице Деревянко произошло ДТП с участием четырех автомобилей, жертвами которого стали два человека, еще трое получили ранения.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Славута во время движения задел легковушки Daewoo Lanos и Chevrolet и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной скорой помощи, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

В результате ДТП на месте погибли мужчина и женщина - водитель и пассажир Славуты. Три человека, находившиеся в скорой, предварительно, фельдшер, врач и пациент получили различные травмы.

Устанавливаются личности погибших и пострадавших, а также все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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