В Харькове произошла массовая драка фанатов: полиция эвакуировала итальянских болельщиков

В среду, 21 февраля, на площади Свободы в центре Харькова произошла массовая драка между фанатами футбольных клубов Рома (Италия) и Шахтер (Донецк).
По словам очевидцев, болельщики кидались кирпичами. А случайные прохожие были вынуждены укрыться в близлежащих заведениях, чтобы не попасть под горячую руку.
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На данный момент инцидент исчерпан. Фанаты итальянского клуба были эвакуированы полицией. Информации о пострадавших нет.
Напомним, что 21 февраля под зданием районного совета в Тячеве Закарпатской области произошли столкновения между митингующими и правоохранителями.
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