В Харькове произошел пожар в девятиэтажке, погибла женщина

По предварительным данным, пожар мог возникнуть в результате неисправности электрического прибора отопления

В Слободском районе Харькова в результате пожара в девятиэтажке погибла пожилая женщина, 4-летний мальчик пострадал.

Об этом сообщает полиция Харьковщины.

Во время тушения пожара были эвакуированы все жители девятиэтажки.

После ликвидации огня было обнаружено тело 80-летней женщины. По предварительным данным, смерть женщины наступила от отравления угарным газом. Также от отравления угарным газом пострадал 4-летний житель одной из квартир дома. В настоящее время состояние здоровья мальчика медики оценивают как удовлетворительное.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, пожар мог возникнуть в результате неисправности электрического прибора отопления.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Бердичеве из-за задымления эвакуировали посетителей ТРЦ.