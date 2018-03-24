В Харькове прикрыли реабилитационный центр, где издевались над пациентами

Прокуратура Харьковской области и полиция выявила подпольный реабилитационный центр, где лечили от алкоголизма и наркомании, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Центр располагался в трехэтажном доме в частном секторе Московского района. Там находились 39 мужчин и женщин.

"Установлено, что к пациентам, окторых "лечили" в учреждении, применялось психологическое насилие. У них отбирали документы и мобильные телефоны, силой удерживали в помещении в неподходящих санитарных условиях без полноценного питания и медицинского обеспечения", - сообщил начальник прокуратуры Владимир Куприянов.

Он отметил, что в качестве лечения пациенты читали Библию и молились.

В спальнях были двухярусные кровати. На некоторых лежали грязные матрасы и одеяла, некоторые были вообще без постельного белья. Помещение плохо отапливались. В отдельных комнатах с потолка стекала вода, а стены покрылись плесенью. Все окна были закрыты и без ручек для открывания, а межкомнатные двери оборудованы запорными устройствами и замками.

Начато досудебное расследование по ч. 2. ст. 146 - незаконное лишение свободы или похищение человека УК Украины, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

В начале марта сообщалось, что в Харькове правоохранители пресекли деятельность пяти реабилитационных центров, где принудительно удерживали почти 230 человек.

В августе 2017 года в Полтаве освободили людей, которых, по их словам, незаконно удерживали в реабилитационном центре для наркозависимых Волна.