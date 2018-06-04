В Харькове полиция остановила брата Зайцевой за пьяное вождение - СМИ

Брата фигурантки резонансного ДТП з шестью погибшими в Харькове Елены Зайцевой Василия остановили патрульные за вождение в состоянии алкогольного опьянения, об этом пишет Киев Оперативный.

"Вчера в Харькове он был остановлен патрульной полицией за рулем своего BMW, гос номер AX7070AP, при этом также имел все признаки опьянения, но от любых тестов отказался", - сообщает издание в понедельник, 4 июня.

По данным издания, полиция остановила Василия Васильевича Зайцева 1992 года рождения.

Напомним, 30 мая Киевский районный суд Харькова осмотрел видео с нагрудных камер полицейских, которые первыми прибыли на место резонансной ДТП при участии Елены Зайцевой и Геннадия Дронова 18 октября минувшего года.

18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.