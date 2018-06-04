В Харькове пограничники создали коррупционный механизм по "решению" кадровых вопросов

Пограничников Сумского отряда разоблачили на организации коррупционного механизма по "решению" кадровых вопросов.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"В рамках открытого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали, что один из руководителей отдела кадров Сумского пограничного отряда требовал $17 тысяч за назначение на должность в системе Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в качестве посредника он привлек бывшего чиновника Восточного регионального управления ГПСУ.

"Правоохранители задержали обоих злоумышленников в Харькове во время получения второй части неправомерной выгоды в размере $12 тысяч", - добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала одного из начальников Луцкого пограничного отряда.