В Харькове подполковник полиции вымогал у руководства университета $10 тысяч

Сотрудники СБУ разоблачили в Харькове подполковника полиции, вымогавшего взятку у руководства одного из вузов.

"Оперативники спецслужбы установили, что старший оперуполномоченный по особо важным делам требовал у должностных лиц Харьковского национального университета радиоэлектроники $10 тысяч. В такую ​​сумму полицейский оценил неоткрытие уголовного производства по факту якобы подделки служебной документации", - рассказали в спецслужбе.

Как сообщается, правоохранители задержали подполковника в здании университета при получении части взятки в размере 150 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала на взятке замначальника отделения налоговой инспекции Ивано-Франковской области.