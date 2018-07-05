05 июля 2018, четверг

В Харькове подорвали автомобиль директора фармкомпании - СМИ

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В Харькове произошел подрыв автомобиля
Фото: Depo.Харьков

В Харькове произошел подрыв автомобиля

В четверг вечером, 5 июля, в Харькове произошел взрыв в автомобиле, по предварительным данным полиции, пострадавших в результате инцидента нет.

Источник агентства Интерфакс-Украина в правоохранительных органах уточнил, что взрыв прогремел в автомобиле гендиректора фармацевтической компании Здоровье Александра Доровского.

"На ходу что-то взорвалось в задней части автомобиля. Вроде бы все живы", - сообщил собеседник.

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По информации другого источника, люди, находившиеся в машине, получили легкие телесные повреждения.

Источник Depo.Харьков добавил, что в момент взрыва в автомобиле находились Доровской и два его охранника. Все они получили легкие телесные повреждения.

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