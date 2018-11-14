В Харькове перекрывали дорогу из-за отсутствия отопления

Вечером в среду, 14 ноября, в Харькове жители двух домов перекрыли дорогу по улице Киргизской из-за отсутствия отопления в их домах.
Как сообщили в областной полиции, харьковчане заблокировали движение трамваев в обоих направлениях в Слободском районе на полчаса - с 17-30 до 18-00.
"Собрание жителей двух домов на улице Морозова состоялось по поводу отсутствия отопления в их домах с начала отопительного сезона", - сообщили полицейские.
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По данным KHARKIV Today, из-за того, что в их домах до сих пор нет отопления, температура в квартирах даже с включенными обогревателями не поднимается выше 14 ° С.
Отмечается, что во время мирного собрания граждан нарушений правопорядка не зафиксировано. В мероприятии приняли участие десять человек.
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Вот и видос с протеста @ borisenko.nikita2002 #kharkov_24_7 #kharkov #Харьков_24_7 #Харьков ❤Нравится ❤СОХРАНИ❤ отмечая нас в своих историю
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