14 ноября 2018, среда

В Харькове перекрывали дорогу из-за отсутствия отопления

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Собрание людей прошло без нарушений

Собрание людей прошло без нарушений

Вечером в среду, 14 ноября, в Харькове жители двух домов перекрыли дорогу по улице Киргизской из-за  отсутствия отопления в их домах.

Как сообщили в областной полиции, харьковчане заблокировали движение трамваев в обоих направлениях в Слободском районе на полчаса - с 17-30 до 18-00.

"Собрание жителей двух домов на улице Морозова состоялось по поводу отсутствия отопления в их домах с начала отопительного сезона", - сообщили полицейские.

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По данным KHARKIV Today, из-за того, что в их домах до сих пор нет отопления, температура в квартирах даже с включенными обогревателями не поднимается выше 14 ° С.

Отмечается, что во время мирного собрания граждан нарушений правопорядка не зафиксировано. В мероприятии приняли участие десять человек.

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