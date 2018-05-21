В Харькове патрульная показала прохожему средний палец и въехала в остановленный ею же автомобиль

Сотрудница патрульной полиции Харькова въехала в автомобиль, который сама же остановила для проверки документов.

Соответствующее видео было опубликовано на сервисе YouTube.

На обнародованных кадрах видно, как патрульная пытается припугнуть очевидца, который снимал на видео работу правоохранителей, административной ответственностью за якобы нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

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В ответ на это мужчина заявил, что готов поехать на экспертизу, попросив полицейскую предъявить удостоверение.

В свою очередь патрульная показала ему средний палец и села в служебную машину, после чего по какой-то причине поехала вперед, врезавшись в автомобиль, остановленный несколько минут назад.

Кроме того, полицейская игнорировала требование свидетеля оформить ДТП в соответсвии с законом.

В итоге экипаж патрульных покинул место происшествия.

Ранее сообщалось, что на трассе во Львовской области фура протаранила машину патрульной полиции.