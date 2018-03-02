В Харькове освободили из-под стражи подозреваемого в сепаратизме соратника Медведчука

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Подозреваемый в сепаратизме Андрей Лесик освобожден из-под стражи
Фото: Андрей Лесик via Facebook

Подозреваемый в сепаратизме Андрей Лесик освобожден из-под стражи

В четверг, 1 марта, главу Харьковского территориального совета движения Украинский выбор - Право народа Андрея Лесика, подозреваемого в сепаратизме, освободили из-под стражи, сообщил его адвокат Дмитрий Тихоненков.

"Сегодня освобожден из-под стражи Андрей Лесик! По результатам подготовительного заседания прокурору был возвращен обвинительный акт и отказано в избрании меры пресечения", - написал Тихоненков на своей странице в Facebook.

Напомним, 15 февраля апелляционный суд Харьковской области сократил Лесику срок содержания под стражей с 30 до 2 марта. 

Сотрудники СБУ задержали Лесика 15 декабря. В этот же день суд взял его под стражу. Ему было объявлено о подозрении по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти) Уголовного кодекса Украины (от трех до пяти лет).

Поводом для этого стала публикация на его странице в Facebook с призывом к созданию так называемой "Одесской народной республики".

После этого Харьковский городской совет досрочно лишил соратника Медведчука депутатских полномочий.

В свою очередь Лесик решил обжаловать это решение, однако Дзержинский райсуд Харькова отказал ему в удовлетворении иска.

В то же время Харьковский апелляционный административный суд частично удовлетворил жалобу пророссийского политика и отменил решение горсовета о досрочном прекращении его депутатских полномочий.

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