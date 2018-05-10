В Харькове осудили подполковника за разглашение государственной тайны спецслужбам России

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Военный в 2015 году умышленно передал стратегические данные стране-агрессору
Фото: Pixabay

Военный в 2015 году умышленно передал стратегические данные стране-агрессору

Один из районных судов Харькова приговорил подполковника М. Вооруженных сил Украины к 13 годам заключения и лишил его звания.

Об этом 10 мая сообщили в военной прокуратуре.

Военного признали виновным в том, что он в начале 2015 года, действуя умышленно в ущерб государственной безопасности, передавал представителям спецслужб России сведения, составляющие государственную тайну. Также он при задержании нанес телесные повреждения работнику Службы безопасности Украины.

Судебное разбирательство длилось около 2 лет.

Суд признал виновным подполковника в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины) и применении насилия в отношении работника правоохранительного органа (ч. 2 ст. 345).

Ранее сообщалось, что задержанную на Чонгаре гражданку Украины, которая была доверенным лицом президента РФ Владимира Путина, обвинили в государственной измене.

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