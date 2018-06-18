В Харькове оштрафовали девушку за публикацию в соцсети видео, на котором ее бультерьер убил котенка

В Харькове суд признал виновной 19-летнюю харьковчанку, которая выложила в соцсети Вконтакте видеозапись, на которой ее пес породы бультерьер убил котенка.

На момент совершения преступления (в 2016 году) девушка была несовершеннолетней. В связи с этим областная прокуратура требовала штраф для обвиняемой (максимально возможное наказание в подобном случае)

Фрунзенский суд признал девушку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.300 Уголовного кодекса Украины (распространение видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости).

Непосредственно штраф составил 5 тысяч 100 гривен. Еще 24 тысячи девушка должна будет оплатить судебных издержек.

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На данный момент приговор не вступил в силу, и на него может быть подана апелляция.

Напомним, что 22 июня 2017 года Верховная Рада приняла закон №5119-1 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внедрения гуманного отношения к животным). Месяцем позже его подписал президент Петр Порошенко.

Законом дополнены Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях статьей "жестокое обращение с животными". Побои, издевательства над животными влекут за собой штраф от 3400 до 5100 грн с конфискацией питомца, если его жизни есть угроза.

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