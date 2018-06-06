В Харькове определили новый состав суда для рассмотрения дела Штепы

Орджоникидзевский районный суд Харькова определил новую коллегию судей по делу экс-мэра Славянска Донецкой области Нели Штепы, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"Определен новый состав Орджоникидзевского райсуда Харькова для рассмотрения дела Штепы. Председательствующим судьей определена Елена Глибко, в коллегию вошла Анна Матвиевская и Ольга Горчакова (была в предыдущем составе коллегии)", - говорится в сообщении.

Следующее заседание по делу Штепы с новым составом суда назначено на 09:00 пятницы, 8 июня.

Ранее сообщалось, что Орджоникидзевский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство адвокатов Штепы об отводе трех из четырех членов судейской коллегии.

Напомним, Нелю Штепу обвиняют в ряде тяжких преступлений, в том числе в посягательстве на территориальную целостность Украины, которая повлекла за собой гибель людей и создании террористической организации. В случае доказательства вины, ей грозит пожизненное заключение.

На суде Штепа подтвердила, что призвала президента РФ Владимира Путина ввести войска в Славянск. По ее словам, эти действия были вызваны угрозами террористов, в плену у них ее били, а интервью для российских изданий были сделаны под дулом автомата.