В Харькове охранник супермаркета застрелил мужчину, напавшего на него с ножом Сегодня, 10:36 0 Цей матеріал також доступний українською Инцидент произошел в служебном помещении магазина Фото: полиция

В среду вечером, 5 декабря, в одном из супермаркетов Харькова, расположенном на улице Шевченко, сотрудник полиции охраны открыл огонь по посетителю.

Как заявили в Нацполиции, инцидент произошел, когда мужчина набросился на охранника с ножом.

По имеющимся данным, конфликт начался с того, что потерпевший "отказывается платить за товар".

Когда же его завели в служебное помещение, он нанес охраннику несколько ножевых ранений.

В свою очередь правоохранитель в ответ на это применил табельное оружие.

Раненый нападавший был доставлен в больницу, однако скончался там от полученных огнестрельных ранений.