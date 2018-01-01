В Харькове охранник супермаркета застрелил мужчину, напавшего на него с ножом
Сегодня, 10:36
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В среду вечером, 5 декабря, в одном из супермаркетов Харькова, расположенном на улице Шевченко, сотрудник полиции охраны открыл огонь по посетителю.
Как заявили в Нацполиции, инцидент произошел, когда мужчина набросился на охранника с ножом.
По имеющимся данным, конфликт начался с того, что потерпевший "отказывается платить за товар".
Когда же его завели в служебное помещение, он нанес охраннику несколько ножевых ранений.
В свою очередь правоохранитель в ответ на это применил табельное оружие.
Раненый нападавший был доставлен в больницу, однако скончался там от полученных огнестрельных ранений.