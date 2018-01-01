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В Харькове охранник супермаркета застрелил мужчину, напавшего на него с ножом

Сегодня, 10:36
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Инцидент произошел в служебном помещении магазина

Фото: полиция

В среду вечером, 5 декабря, в одном из супермаркетов Харькова, расположенном на улице Шевченко, сотрудник полиции охраны открыл огонь по посетителю.

Как заявили в Нацполиции, инцидент произошел, когда мужчина набросился на охранника с ножом.

По имеющимся данным, конфликт начался с того, что потерпевший "отказывается платить за товар".

Когда же его завели в служебное помещение, он нанес охраннику несколько ножевых ранений.

В свою очередь правоохранитель в ответ на это применил табельное оружие.

Раненый нападавший был доставлен в больницу, однако скончался там от полученных огнестрельных ранений.

Теги:   Стрельба Нападение с ножом Харьков

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