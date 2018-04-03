В Харькове ночью взорвали банкомат и похитили из него деньги

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Сколько денег похитили злоумышленники, в полиции не сообщили

Сколько денег похитили злоумышленники, в полиции не сообщили

В ночь на вторник, 3 апреля, неизвестные взорвали в Харькове банкомат, установленный в магазине на улице Астрономической, и похитили из него деньги.

Как сообщили в полиции, для этого злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.

"Предварительно установлено, что произошел взрыв самодельного взрывного устройства, которое было помещено внутрь банкомата через лоток выдачи денег. Также установлено, что неизвестные предварительно закрасили камеры видеофиксации банкомата", - говорится в сообщении.

При этом похищенная сумма не называется.

Ранее сообщалось, что во Львовской области неизвестные взорвали банкомат на территории центральной больницы.

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