07 июля 2018, суббота

В Харькове ночью горела пятиэтажка, 85 человек были эвакуированы

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Горел холл и коридор на четвертом этаже пятиэтажного дома
Фото: ГСЧС

Горел холл и коридор на четвертом этаже пятиэтажного дома

В Харькове горел пятиэтажный жилой дом, спасли 24 человека.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"7 июля в 3:09 на номер 101 поступило сообщение о пожаре, возникшем в пятиэтажном жилом доме по адресу: г.. Харьков, Индустриальный район, проспект Александровский, 87. На место пожара сразу выехали подразделения ГСЧС. Всего личным составом подразделений ГСЧС были спасены 24 человека, из них 2 детей", - говорится в сообщении.

Горел холл и коридор на четвертом этаже пятиэтажного дома коридорного типа. Площадь пожара составила около 80 кв.м. Жители квартир не могли самостоятельно выйти и из окон просили о помощи.

Были эвакуированы 85 жильцов дома. Обошлось без погибших и пострадавших.

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