13 июня 2018, среда

В Харькове неизвестные взорвали банкомат и забрали из него деньги

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Сумма похищенных средств устанавливается

Сумма похищенных средств устанавливается

В Харькове ночью неизвестные взорвали банкомат Ощадбанка и забрали из него деньги.

Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, в результате взрыва никто из граждан не пострадал.

По заключению специалистов взрывотехнического управления, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.

Сумма похищенных средств устанавливается.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

Напомним, 10 июня в Днепропетровской области разоблачили руководителей отделения одного из государственных банков Украины, которые присвоили полмиллиона гривен клиентов учреждения.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове