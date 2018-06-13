В Харькове неизвестные взорвали банкомат и забрали из него деньги

В Харькове ночью неизвестные взорвали банкомат Ощадбанка и забрали из него деньги.

Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, в результате взрыва никто из граждан не пострадал.

По заключению специалистов взрывотехнического управления, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.

Сумма похищенных средств устанавливается.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

Напомним, 10 июня в Днепропетровской области разоблачили руководителей отделения одного из государственных банков Украины, которые присвоили полмиллиона гривен клиентов учреждения.