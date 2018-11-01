В Харькове неизвестные устроили взрыв ради ограбления банкомата

В ночь на четверг, 1 ноября, неизвестные взорвали в Холодногорском районе Харькова банкомат.
Как сообщили в облуправлении Нацполиции, инцидент произошел на улице Большая Панасовская.
В результате происшествия никто из людей не пострадал. Похищенная из банкомата сумма устанавливается.
Согласно заключению специалистов взрывотехнического управления, злоумышленники использовали для ограбления самодельное взрывное устройство.
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