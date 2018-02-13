В Харькове неизвестные сорвали лекцию про ЛГБТ-движение

Юноши заняли помещение, однако у полиции не было поводов их задерживать

Во вторник, 13 февраля, в харьковской книжном магазине Є радикалы сорвали лекцию-дискуссию Анны Шарыгиной про ЛГБТ-движение в Украине и мире.

Присутствующие обменялись несколькими репликами, в результате инцидента никто не пострадал.

Фотографии с места событий опубликовала очевидец Вера Черныгина.

В книжный вызвали полицию. Однако, по оценкам Черныгиной, правоохранители никого не задерживали, поскольку нарушений закона не было.

На фото видно, что среди противников мероприятия в основном молодые ребята. По словам Черныгиной, они называли причастными к некой организации фрайкорпус, а у одного из радикалов она заметила татуировку с цифрой 14.

Ведущая пообещала, что лекция все же состоится.

Ранее сообщалось, что во Львове неизвестный бросил в помещение книжного магазина Є дымовую шашку во время публичной лекции о Холокосте.