В Харькове неизвестные избили проукраинских активистов

В ночь на четверг, 12 июля, в Харькове неизвестные напали на координатора националистической организации Світанок Миллу Заверуху и члена организации Вадима Позднякова.

Как рассказала сама Милла в комментарии KHARKIV Today, нападавших было шестеро. Они избили ее и Вадима, а также украли ее рюкзак.

"У Вадима сломана челюсть и подбитый глаз, у меня украли сумку и несколько раз ударили в голову", - сообщила она.

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Активистка не исключила, что инцидент был не простым нападением. По ее словам, не так давно поступила информация о том, что в Харькове хотят "проучить" за активность против некоторых заведений. Активисты Світанку неоднократно разоблачали харьковские компании на предмет использования "сепаратистской" музыки или символики.

"Мы не исключаем и этого, потому что слишком все спланировано получилось, но лиц мы не запомнили, поэтому точно сказать нельзя ", - рассказала она.

Вадим Поздняков также поделился своими догадками, кому было выгодно нападение.