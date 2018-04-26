В Харькове на взятке в восемь тысяч долларов задержан следователь полиции

Сотрудники СБУ задержали полицейского во время получения второй части взятки

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке в восемь тысяч долларов старшего следователя Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники СБУ задержали полицейского вблизи рабочего места во время получения второй части взятки в размере шести тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

Согласно информации, подполковник полиции требовал от директора частного предприятия восемь тыс. долларов США. За такую ​​сумму чиновник обещал открыть уголовное производство в отношении должников предпринимателя. Отмечается, что оперативники спецслужбы также задокументировали получение злоумышленником первой части взятки - двух тыс. долларов.

"Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия", - говорится в отчете СБУ.

Фото: ssu.gov.ua / коллаж: НВ

Напомним, в Луцке на взятке задержали заместителя мэра и председателя суда.