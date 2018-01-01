В Харькове мужчину насмерть засыпало землей
Сегодня, 15:05
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В понедельник, 10 декабря, в Харькове во время строительных работ погиб 46-летний местный житель.
Как сообщили в областной полиции, мужчину засыпало землей, в результате он получил несовместимые с жизнью травмы.
Несчастный случай произошел около 11.45 в Индустриальном районе на перекрестке улиц Мира и Северной.
Информация о гибели харьковчанина внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции. Все обстоятельства устанавливаются.