В Харькове мужчину насмерть засыпало землей Сегодня, 15:05 194 Цей матеріал також доступний українською Иллюстративное фото Фото: Sibnovosti.ru

В понедельник, 10 декабря, в Харькове во время строительных работ погиб 46-летний местный житель.

Как сообщили в областной полиции, мужчину засыпало землей, в результате он получил несовместимые с жизнью травмы.

Несчастный случай произошел около 11.45 в Индустриальном районе на перекрестке улиц Мира и Северной.

Информация о гибели харьковчанина внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции. Все обстоятельства устанавливаются.

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