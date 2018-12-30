В Харькове мужчина подорвался на гранате, подозревают самоубийство Сегодня, 16:17 146 Цей матеріал також доступний українською Правоохранители изъяли с места происшествия пыл ручной гранаты РГД-5 Национальная полиция Украина

В Харькове на улице Зеленодольской было обнаружено тело неизвестного мужчины со смертельным ранениями, которые он получил в результате взрыва гранаты.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Отмечается, что информация о происшествии поступила в Индустриальный отдел полиции 30 декабря около 08:00.

На место выезжала следственно-оперативная группа подразделения и специалисты взрывотехнического управления полиции.

Работники полиции изъяли с места происшествия запал ручной гранаты РГД-5.

По факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Сейчас полицейские принимают меры по установлению обстоятельств происшествия и личности погибшего.