В Харькове мужчина подорвался на гранате, подозревают самоубийство
В Харькове на улице Зеленодольской было обнаружено тело неизвестного мужчины со смертельным ранениями, которые он получил в результате взрыва гранаты.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Отмечается, что информация о происшествии поступила в Индустриальный отдел полиции 30 декабря около 08:00.
На место выезжала следственно-оперативная группа подразделения и специалисты взрывотехнического управления полиции.
Работники полиции изъяли с места происшествия запал ручной гранаты РГД-5.
По факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Сейчас полицейские принимают меры по установлению обстоятельств происшествия и личности погибшего.