19 сентября 2018, среда

В Харькове мошенник вымогал взятки у владельцев кафе и магазинов, представляясь сотрудником ГСЧС

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Задержанный предъявлял удостоверение из военного лицея, в котором раньше учился
Фото: Pixabay

Задержанный предъявлял удостоверение из военного лицея, в котором раньше учился

Харьковские правоохранители задержали 23-летнего местного жителя, который выдавал себя за сотрудника Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По данным следствия, представляясь работником ГСЧС, мошенник указывал на якобы существующие нарушения пожарной безопасности и предлагал избежать за взятку дополнительной проверки.

При этом в качестве "документов" злоумышленник предъявлял свое удостоверение из одного из военных лицеев, откуда был отчислен еще несколько лет назад.

Как сообщается, за период с декабря 2017 года по август 2018-го он реализовывал свою мошенническую схему четыре раза.

Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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