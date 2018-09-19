В Харькове мошенник вымогал взятки у владельцев кафе и магазинов, представляясь сотрудником ГСЧС

Харьковские правоохранители задержали 23-летнего местного жителя, который выдавал себя за сотрудника Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщили в областной прокуратуре.
По данным следствия, представляясь работником ГСЧС, мошенник указывал на якобы существующие нарушения пожарной безопасности и предлагал избежать за взятку дополнительной проверки.
При этом в качестве "документов" злоумышленник предъявлял свое удостоверение из одного из военных лицеев, откуда был отчислен еще несколько лет назад.
Как сообщается, за период с декабря 2017 года по август 2018-го он реализовывал свою мошенническую схему четыре раза.
Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
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