18 июня 2018, понедельник

В Харькове микроавтобус насмерть сбил семилетнюю

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После наезда авто девочка не выжила
Фото: Нацполиция

После наезда авто девочка не выжила

Пресс-служба Нацполиции в Харьковской области сообщает, что вечером в воскресенье, 17 июня, в Харькове микроавтобус совершил наезд на семилетнюю девочку.

От полученных травм ребенок скончался.

"Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) УК Украины", - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области на трассе авто въехало в группу велосипедистов, одна женщина погибла.

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