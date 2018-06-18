В Харькове микроавтобус насмерть сбил семилетнюю

Пресс-служба Нацполиции в Харьковской области сообщает, что вечером в воскресенье, 17 июня, в Харькове микроавтобус совершил наезд на семилетнюю девочку.
От полученных травм ребенок скончался.
"Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) УК Украины", - сообщили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области на трассе авто въехало в группу велосипедистов, одна женщина погибла.
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