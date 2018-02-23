В Харькове ликвидировали масштабную аварию на тепломагистрали

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Воду обещают дать в течение четырех часов

Воду обещают дать в течение четырех часов

Аварию на тепломагистрали в Харькове по улице Шатиловская ликвидировали, сообщил директор департамента по информации и связям с общественность местного горсовета Юрий Сидоренко.

"Сейчас тепловики заполняют систему водой и скоро начнется подача тепла и горячей воды. Это вопрос 3-4 часов", - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, 22 февраля в районе Шатиловки в Шевченковском районе Харькова произошел масштабный прорыв тепломагистрали. Для ликвидации аварии создали оперативный штаб. В результате аварии без отопления и горячей воды остались около 310 жилых домов и 21 учреждение образования (школы и детские сады).  На 23 февраля в учебных заведениях отменили занятия. 

 

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