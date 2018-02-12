В Харькове яма, в которую провалилось здание, увеличилась в полтора раза

Яма "растет" по полметра в день, говорят местные жители

В Харькове прошло почти две недели с момента обрушения части здания в котлован по улице Грековской, однако яму до сих пор не засыпали.

Как сообщает издание АТН, местные жители сетуют, что харьковский Водоканал отказывается проводить ремонтные работы.

По их словам, за время простоя образовавшаяся яма увеличилась почти в полтора раза. И из-за проезжающих мимо грузовиков яма продолжает увеличиваться. По подсчетам, край пропасти стал осыпаться на полметра в день.

По словам местной жительницы Александры, сначала в яму провалился пласт асфальта, за ним под землю ушло дерево, забор и часть здания. На их месте образовалась яма площадью примерно 35 кв.м и около 10 м глубиной.

"Полиция ничего не может сделать. Потому что говорят "у нас нет таких полномочий". ГАИ сейчас отсутствует. А Водоканале тоже сказали "у нас нет таких полномочий", - сказала она.

Напомним, что 31 января по улице Грековской произошла просадка грунта на тоннельном канализационном коллекторе диаметром 2 м из-за разрушения его сводов от газовой коррозии.

После этого под землю ушло здание, в котором располагалась раздевалка и склад электромонтажной фирмы.