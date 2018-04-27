В Харькове из-за вспышки кори закрыли областную детскую больницу.

Как сообщает ТСН, накануне врачи обнаружили несколько пациентов с симптомами, похожими на симптомы кори.

Было принято решение закрыть больницу, чтобы предотвратить распространение вируса.

Сотрудникам медучреждения сделали профилактические прививки.

По словам заместителя главы Харьковской облгосадминистрации Михаила Черняка, на данный момент подтверждено 11 случаев кори, пишет Интерфакс-Украина.

Заболели восемь детей, которые проходили лечение в больнице, и трое взрослых – персонал медучреждения.

Черняк подчеркнул, что карантин в больнице продлится, как минимум, до окончания майских праздников.

В это время детей будет принимать Харьковская областная детская клиническая больница №1 и другие медучреждения города и области.

Ранее сообщалось, что Минздрав принял решение расширить меры усиленной иммунизации всех групп детей до 18 лет.

С начала текущего года корью заболели 11720 человек - 4564 взрослых и 7156 детей. С начала года от осложнений кори умерли восемь человек: шесть детей и два взрослых.

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