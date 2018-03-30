В Харькове из автомата расстреляли группу людей у ​​ресторана, есть погибший и раненый

В результате стрельбы погиб один человек

Ночью в Харькове на перекрестке улицы Ньютона и проспекта Льва Ландау несколько неизвестных из автомата расстреляли группу людей, в результате чего двое мужчин получили огнестрельные ранения.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, впоследствии один из пострадавших скончался.

Предварительно установлено, что компания находилась в одном из ресторанов. Когда они вышли из заведения, к компании неожиданно подошли несколько неизвестных и открыли стрельбу из оружия.

Нападавшие с места происшествия скрылись, бросив оружие. По городу была срочно введена полицейская операция Сирена.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.п. 1, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Сейчас работники полиции принимают комплекс неотложных мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к ней.