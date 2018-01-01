В Харькове Hyundai сбил на пешеходном переходе двух человек
Сегодня, 12:21
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В четверг вечером, 6 декабря, на улице Мира в Харькове водитель автомобиля Hyundai сбил мужчину и женщину.
Как сообщили в Нацполиции, ДТП произошло, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу.
В результате происшествия оба пешехода были госпитализированы.
Мужчин во время аварии получил перелом ноги, а женщина - закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.