В Харькове Hyundai сбил на пешеходном переходе двух человек Сегодня, 12:21 67 Цей матеріал також доступний українською Пострадавшие от наезда машины были госпитализированы Фото: полиция

В четверг вечером, 6 декабря, на улице Мира в Харькове водитель автомобиля Hyundai сбил мужчину и женщину.

Как сообщили в Нацполиции, ДТП произошло, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу.

В результате происшествия оба пешехода были госпитализированы.

Мужчин во время аварии получил перелом ноги, а женщина - закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.