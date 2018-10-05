05 октября 2018, пятница

В Харькове группа полицейских жестоко избивала и издевалась над задержанными - видео

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Полицейские избивали и шантажировали людей
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Полицейские избивали и шантажировали людей

Правоохранители разоблачили в Харькове группу сотрудников Нацполиции, которые издевались над задержанными и вымогали взятки.

Как сообщили в облпрокуратуре, во время дежурства на станции метро Южный вокзал они задерживали под надуманными предлогами людей, после чего жестоко их избивали.

В частности, в июле текущего года они заметили человека, который, пошатываясь, выходил из метро.

Несмотря на объяснения мужчины, что он лишь выпил после работы пива, они силой затянули его в полицейскую комнату, где один из подозреваемых сбил потерпевшего с ног специальным приемом, от чего тот потерял сознание, а другой патрульный нанес ему несколько ударов в голову.

Во время еще одного инцидент злоумышленники разбили об голову задержанного стул, а также били ногами и руками по туловищу и голове.

Кроме того, следствием задокументировано по крайней мере два эпизода получения ими взяток.

Полицейские подходили к женщинам, которые выглядели как приезжие (с чемоданами, только сошли с поезда, расспрашивали дорогу и т.п.), и под предлогом проверки документов приглашали их в полицейскую комнату, где заявляли о якобы "нарушении закона", обыскивали личные вещи и требовали деньги.

"Так, в одном случае патрульные сообщили женщине, что она не имеет права носить с собой документы своей матери (пенсионное удостоверение и банковскую карточку), поэтому они обратятся в компетентные органы, чтобы выплаты пенсий прекратить. Женщина на коленях умоляла "правоохранителей" не забирать у ее мамы пенсию, но "решить" вопрос удалось только деньгами", - рассказали в прокуратуре.

Задержали полицейских с поличным во время получения очередной взятки.

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