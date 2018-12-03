В Харькове грабители протаранили полицейский автомобиль и еще три машины

В Киевском районе Харькова во время попытки бегства от правоохранителей грабители разбили сразу четыре автомобиля.

В Нацполиции сообщили, что один из них хотел украсть вещи из припаркованной машины, однако это заметил ее владелец.

Мужчина попытался задержать грабителя, из-за чего между ними завязалась драка, однако злоумышленник достал нож и пригрозил им воспользоваться.

Тем временем к месту подъехала Skoda, на которой грабитель вместе с еще двумя сообщниками сбежал.

Когда же их догнали сотрудники полиции, злоумышленники попытались снова скрыться, повредив при этом несколько машин, в том числе и служебный автомобиль патрульных. Несмотря на это, правоохранители при поддержке случайных очевидцев грабителей все же задержали.

Внимание: ненормативная лексика

Задержанными оказались двое украинцев и один гражданин Грузии.