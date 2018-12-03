В Харькове грабители протаранили полицейский автомобиль и еще три машины

В Киевском районе Харькова во время попытки бегства от правоохранителей грабители разбили сразу четыре автомобиля.
В Нацполиции сообщили, что один из них хотел украсть вещи из припаркованной машины, однако это заметил ее владелец.
Мужчина попытался задержать грабителя, из-за чего между ними завязалась драка, однако злоумышленник достал нож и пригрозил им воспользоваться.
Тем временем к месту подъехала Skoda, на которой грабитель вместе с еще двумя сообщниками сбежал.
Когда же их догнали сотрудники полиции, злоумышленники попытались снова скрыться, повредив при этом несколько машин, в том числе и служебный автомобиль патрульных. Несмотря на это, правоохранители при поддержке случайных очевидцев грабителей все же задержали.
Внимание: ненормативная лексика
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На паркове ТРК "Украина" неадекватный водитель на "евробляхе" разбил несколько авто ???? Погоня за автомобилем началась с пр. Тракторостроителей, копы заблокировали ему дорогу, водитель протаранил полицейский приус и пытался скрыться. Уже на парковке ТРК "Украина" он въехал в припаркованные авто, после чего пытался убежать, но был схвачен. UPD: причиной погони было разбойное нападение на рынке Барабашово #хс #kharkiv #салтовка #харьков
Задержанными оказались двое украинцев и один гражданин Грузии.
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