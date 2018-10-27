27 октября 2018, суббота

В Харькове горело девятиэтажное студенческое общежитие, есть пострадавшие

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Причина пожара и ущерб устанавливаются
Фото: ГСЧС

Причина пожара и ущерб устанавливаются

В ночь на субботу, 27 октября, в Харькове произошел пожар в студенческом общежитии: пострадали шесть человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Информация о пожаре поступила в 04:15 - загорелась комната в девятиэтажном общежитии Харьковского национального университета радиоэлектроники на ул. Целиноградская, 58.

"По прибытию к месту пожара было установлено, что в комнате на 5-м этаже девятиэтажного общежития горят домашние вещи и холодильник. Площадь пожара составила около 10 кв.м. Из-за сильного задымления была необходима срочная эвакуация студентов из верхних этажей общежития", - отметили в ГСЧС.

Спасатели вытащили из задымленного помещения 5 студентов, а также эвакуировали 35 человек.

Пожар потушили в 5:07.

В результате пожара пострадали шесть человек: трое студентов из комнаты, где возник пожар, и еще трое парней из других комнат. Они пытались самостоятельно потушить пожар до прибытия спасательных подразделений. С диагнозом незначительное отравление угарным газом они были доставлены в городскую больницу.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

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