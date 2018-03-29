В Харькове чиновников райадминистрации уличили в хищении бюджетных средств - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила чиновников администрации Новобаварского района Харьковского городского совета на хищении бюджетных средств.
"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица районной администрации присвоили имущество и товарно-материальные ценности, которые предназначались для нужд районных учреждений образования", - рассказали в СБУ.
Во время обысков по местам работы и жительства фигурантов дела правоохранители изъяли документальные доказательства их противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (от 3 до 8 лет).
Ранее сообщалось, что СБУ задержала одного из руководителей службы по делам детей Кременчугской райгосадминистрации, который вымогал взятки за оформление документов для опеки.
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