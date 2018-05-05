В Харькове будут судить мужчину, который "заминировал" ночной клуб из-за обиды на охранника

Мужчине грозит шесть лет тюрьмы

Прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего местного жителя, который сообщил о минировании ночного клуба.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина обиделся на охранника из-за того, что тот не пропустил его в заведение.

Инцидент произошел в середине февраля текущего года. Мужчина хотел зайти в ночной клуб, но охранник не пустил его из-за несоответствующей одежды.

По данным следствия, подозреваемый решил отомстить. Он позвонил на 102 и сообщил, что клуб заминирован. Для осмотра помещения площадью около 500 кв. м были привлечены взрывотехническая и кинологическая службы. Работа ночного клуба из-за сообщения лжеминера была сорвана на полчаса.

Мужчину обвиняют по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

На данный момент он ожидает суда под домашним арестом.