В Харькове автомобиль переехал лежащего на дороге мужчину

Полиция устанавливает, почему мужчина лежал посреди дороги

В воскресенье вечером, 4 ноября, в Харькове автомобиль Nissan переехал 49-летнего мужчину.

Как сообщили в облуправлении Нацполиции, ДТП произошло неподалеку гаражного кооператива на улице Бучмы.

Также отмечается, что во время происшествия мужчина лежал посреди дороги, однако, в каком он был состоянии, не уточняется.

За рулем Nissan находилась 64-летняя женщина. Сейчас полиция устанавливает, почему она не заметила лежащего человека, и как он оказался на проезжей части.