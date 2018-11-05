В Харькове автомобиль переехал лежащего на дороге мужчину

В воскресенье вечером, 4 ноября, в Харькове автомобиль Nissan переехал 49-летнего мужчину.
Как сообщили в облуправлении Нацполиции, ДТП произошло неподалеку гаражного кооператива на улице Бучмы.
Также отмечается, что во время происшествия мужчина лежал посреди дороги, однако, в каком он был состоянии, не уточняется.
За рулем Nissan находилась 64-летняя женщина. Сейчас полиция устанавливает, почему она не заметила лежащего человека, и как он оказался на проезжей части.
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